Egitto, incidente ferroviario a 500 chilometri a sud del Cairo: 32 morti e oltre 60 feriti (Di venerdì 26 marzo 2021) Almeno 32 persone sono morte e 66 sono rimaste ferite oggi in Egitto a seguito della collisione di due treni avvenuta a circa 500 chilometri a sud della capitale Il Cairo. Il bilancio delle vittime è contenuto in un comunicato divulgato oggi dal ministero egiziano della Salute, secondo cui almeno 50 persone ferite nell’incidente sono state trasferite in quattro ospedali vicini. L’incidente, avvenuto nella località di Tahta, nord della città di Sohag, incidennell’Alto Egitto, ha provocato il ribaltamento di tre carrozze passeggeri, mentre diversi filmati trasmessi dai media locali mostrano alcuni viaggiatori intrappolati nei vagoni circondati da detriti. I due convogli, secondo la versione ufficiale delle autorità ferroviarie egiziane, si sono scontrati a seguito dell’innesco dei freni ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Almeno 32 persone sono morte e 66 sono rimaste ferite oggi ina seguito della collisione di due treni avvenuta a circa 500a sud della capitale Il. Il bilancio delle vittime è contenuto in un comunicato divulgato oggi dal ministero egiziano della Salute, secondo cui almeno 50 persone ferite nell’sono state trasferite in quattro ospedali vicini. L’, avvenuto nella località di Tahta, nord della città di Sohag, incidennell’Alto, ha provocato il ribaltamento di tre carrozze passeggeri, mentre diversi filmati trasmessi dai media locali mostrano alcuni viaggiatori intrappolati nei vagoni circondati da detriti. I due convogli, secondo la versione ufficiale delle autorità ferroviarie egiziane, si sono scontrati a seguito dell’innesco dei freni ...

