Editoriale contro Dante, il sindaco di Ravenna: 'Irrispettoso, ma sappiamo che la Germania ama la Commedia' (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Editoriale colmo di livore e notevole ignoranza comparso ieri sul Frankfurter Rundshau a firma di tal Arno Widmann che sostiene che 'Dante non ha inventato nulla e che gli italiani non hanno alcun ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) L'colmo di livore e notevole ignoranza comparso ieri sul Frankfurter Rundshau a firma di tal Arno Widmann che sostiene che 'non ha inventato nulla e che gli italiani non hanno alcun ...

Advertising

gilamalfa : @A_Gentili @rubino7004 @fabiocrivel Non lo so ho detto solo che non ha la patente di guida, riguardo il vaccino ric… - GramsciAG : RT @globalistIT: Il sindaco di Ravenna, città dove Dante è vissuto a lungo ed è morto, ha risposto in maniera esemplare alle idiozie scritt… - globalistIT : Il sindaco di Ravenna, città dove Dante è vissuto a lungo ed è morto, ha risposto in maniera esemplare alle idiozie… - CalateCarmine : @eziomauro @repubblica E' palese a tutti che col cambio editoriale che ha avuto Repubblica, ora rema contro il PD e… - MRC_typing : L’editoriale contro Pinto perché non porta alla Roma Allegri, il prediletto dell’amico del Direttore del giornale?… -