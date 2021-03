Edilizia scolastica | sbloccati 700 milioni di euro per asili e materne Cittadinanza attiva | “Positivo | ma era meglio puntare solo ai nidi”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi punta sulla fascia 0-6 anni e sulle periferie e lo fa investendo settecentodida assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici pernido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. È uno dei primi atti concreti del professore ferrarese che ha voluto pubblicare l’avviso che consentirà di distribuire le risorse stanziate nel 2019, con la Legge di bilancio per il 2020, disponibili a decorrere da quest’anno. I settecentosaranno così ripartiti: 280 riguarderanno glinido; 175 le scuole dell’infanzia; 105 i centri polifunzionali per servizi alla famiglia mentre 140saranno destinati alla ...

'Mercoledì mattina - riferisce l'assessore all'Francesco Baldelli - abbiamo firmato il decreto che, oltre a riportare la graduatoria finale delle domande pervenute, sblocca anche ...