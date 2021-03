Eder riparte dopo il disastro Suning | nuova avventura in Sud America

(Di venerdì 26 marzo 2021) Percomincia finalmente unasettimane di grande incertezza. Ripartirà dal Sudl’esperienza in Cina, si prepara finalmente unaanche per. L’italo-brasiliano ha attraversato un periodo interessante proprio in oriente, dove è riuscito a tenere botta e mostrando tutte le qualità viste anche in Europa. Vero è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CalcioPillole : #Eder raggiunge Crespo, è ufficiale la firma con il San Paolo - CIP Eder riparte dal San Paolo in Brasile, dove t… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Eder riparte dal Brasile. È un nuovo giocatore del San Paolo di Crespo - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Eder riparte dal Brasile. È un nuovo giocatore del San Paolo di Crespo -

Ultime Notizie dalla rete : Eder riparte

dal Brasile dopo l'avventura, finita male, in Cina con il Jiangsu Annunciato da giorni, ma soltanto adesso è ufficiale: dopo l'avventura in Cina, al Jiangsu finita malissimo,torna ...Nuovo capitolo perdopo il fallimento del Jiangsu Suning. L'ex attaccante della Sampdoria torna in Brasile, pronto per una nuova avventura con il San Paulo ...Adesso è ufficiale, Eder torna in Brasile. Dopo l’esperienza di quasi tre anni con il Jiangsu Suning, l’attaccante italo brasiliano, che nelle ultime finestre di mercato è stato seguito anche dalla Fi ...Colpo del mercato del San Paolo che si è assicurato le prestazioni di Eder. L’ex attaccante di Inter e Sampdoria si è legato al club brasiliano fino al dicembre 2022, ritrovando come compagno di squad ...