Eder riparte dal Brasile | ufficiale il trasferimento al San Paolo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovo capitolo perdopo il fallimento del Jiangsu Suning. L’ex attaccante della Sampdoria torna in, pronto per una nuova avventura con il San Paulo – VIDEO Nuovo capitolo perdopo il fallimento del Jiangsu Suning. L’ex centravanti della Sampdoria torna in, pronto per una nuova avventura con il San Paulo. Il club brasiliano ha annunciato l’arrivo del classe ’86 attraverso i propri canali social con un video di presentazione per i tifosi: «Sanadesso è casa mia», le prime parole dell’attaccante oriundo. ????#Benvenuto#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/B8Omb2R9lL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 26, 2021 Leggi su Calcionews24.com

L'ex Inter, svincolato dopo l'esperienza in Cina allo Jiangsu Suning, riparte dal San Paolo: accordo e visite mediche Nuova avventura all'estero per Eder. L'attaccante italo - brasiliano, reduce dall'esperienza in Cina allo Jiangsu Suning, è ufficialmente un giocatore del San Paolo, allenato da Hernan Crespo, con il quale ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2021.