Economia circolare: se ne parla tanto, si conosce poco (Di venerdì 26 marzo 2021) In occasione della presentazione del 3° Rapporto sull’Economia circolare in Italia, nei giorni scorsi, mi è capitato di sentire e di leggere che alcuni utilizzavano il termine Economia circolare come sinonimo di riciclo dei rifiuti: parlavano di primato europeo dell’Italia nell’Economia circolare citando solo l’alta percentuale di riciclo dei rifiuti. E anche alcuni di quelli che attribuivano all’Economia circolare un carattere più ampio, ne parlavano come fosse un settore dell’Economia che genererebbe alcuni punti di Pil e una certa quantità di occupati. Riducendo probabilmente l’Economia circolare ad alcune attività che hanno caratteristiche di circolarità (per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) In occasione della presentazione del 3° Rapporto sull’in Italia, nei giorni scorsi, mi è capitato di sentire e di leggere che alcuni utilizzavano il terminecome sinonimo di riciclo dei rifiuti:vano di primato europeo dell’Italia nell’citando solo l’alta percentuale di riciclo dei rifiuti. E anche alcuni di quelli che attribuivano all’un carattere più ampio, nevano come fosse un settore dell’che genererebbe alcuni punti di Pil e una certa quantità di occupati. Riducendo probabilmente l’ad alcune attività che hanno caratteristiche di circolarità (per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Economia circolare: Italia prima in Europa nel campo del riciclo per il terzo anno consecutivo. Lo rivela un rappor… - RaiNews : L'Italia per il terzo anno consecutivo si conferma la prima in Europa nel campo del riciclo - GFrancoManfredi : RT @CREA_Ricerca: Concorso di idee “Le donne per un’economia rurale e circolare” - startzai : RT @pasqualemerella: Per combinare #innovazione sociale e #trasformazione #digitale importante promuovere #bandi per #startup spin-off, #pm… - pasqualemerella : Per combinare #innovazione sociale e #trasformazione #digitale importante promuovere #bandi per #startup spin-off,… -