Ecco la linea italiana ed europea sulla Turchia. La versione di Della Vedova (Di venerdì 26 marzo 2021) Bruxelles-Ankara, parola d’ordine distensione. Il Consiglio Ue apprezza con favore lo stop alle attività di trivellazione turche a Cipro in Grecia, accanto al filo diplomatico che Erdogan vorrebbe provare a riallacciare con Atene e Nicosia, anche per le pressioni tedesche e a stelle e strisce. Ma sullo sfondo del dossier energetico Ecco stagliarsi altro: il tema migrazioni, a cinque anni dalla firma dell’accordo tra Ue e Turchia. Nota dolens restano i diritti umani, come ribadito dal sottosegretario agli Esteri, Della Vedova. QUI BRUXELLES Un timido pollice in su è stato espresso alla Turchia dall’Ue, vista la concomitanza di partite “comuni” come la gestione dei migranti o la lotta al terrorismo. La stabilità regionale non è stata magicamente ripristinata, ma si tratta di un primo passo volto alla ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Bruxelles-Ankara, parola d’ordine distensione. Il Consiglio Ue apprezza con favore lo stop alle attività di trivellazione turche a Cipro in Grecia, accanto al filo diplomatico che Erdogan vorrebbe provare a riallacciare con Atene e Nicosia, anche per le pressioni tedesche e a stelle e strisce. Ma sullo sfondo del dossier energeticostagliarsi altro: il tema migrazioni, a cinque anni dalla firma dell’accordo tra Ue e. Nota dolens restano i diritti umani, come ribadito dal sottosegretario agli Esteri,. QUI BRUXELLES Un timido pollice in su è stato espresso alladall’Ue, vista la concomitanza di partite “comuni” come la gestione dei migranti o la lotta al terrorismo. La stabilità regionale non è stata magicamente ripristinata, ma si tratta di un primo passo volto alla ...

Advertising

zazoomblog : Ecco la linea italiana ed europea sulla Turchia. La versione di Della Vedova - #linea #italiana #europea #sulla - Barbara96087056 : RT @P_M_1960: Nonostante Figliuolo, siamo uno dei paesi che vaccina di meno Ogni regione va in ordine sparso senza una linea guida Ecco i n… - robkapfas : RT @P_M_1960: Nonostante Figliuolo, siamo uno dei paesi che vaccina di meno Ogni regione va in ordine sparso senza una linea guida Ecco i n… - adatorelli : RT @P_M_1960: Nonostante Figliuolo, siamo uno dei paesi che vaccina di meno Ogni regione va in ordine sparso senza una linea guida Ecco i n… - mrtrs77 : RT @P_M_1960: Nonostante Figliuolo, siamo uno dei paesi che vaccina di meno Ogni regione va in ordine sparso senza una linea guida Ecco i n… -