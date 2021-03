“Ecco che ti faccio trovare nell’uovo di Pasqua”. Gemma e Tina ci vanno giù pesanti: ancora fulmini a UeD (Di venerdì 26 marzo 2021) Gemma Galgani, quella frase contro Tina Cipollari. Lo studio di Uomini e Donne continua a essere un campo di battaglia a cielo aperto tra di loro. Di certo non le mandano a dire, da un lato la dama torinese e dall’altro l’opinionista storica del dating show di Maria De Filippi. Caratteri diametralmente opposti e anche modi differenti di dire, con ogni probabilità, la stessa cosa. Ovviamente oltre a quanto il pubblico italiano ha modo di seguire sul piccolo schermo, non mancano retroscena pungenti che vedono le due donne, ormai volti storici del programma, punzecchiarsi vicendevolmente. Lo ha fatto Gemma durante un’intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine. Per l’ennesima volta la dama non si è lasciata scappare la possibilità di diventare pungente nei riguardi dell’opinionista.



. Quale occasione migliore di quella della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)Galgani, quella frase controCipollari. Lo studio di Uomini e Donne continua a essere un campo di battaglia a cielo aperto tra di loro. Di certo non le mandano a dire, da un lato la dama torinese e dall’altro l’opinionista storica del dating show di Maria De Filippi. Caratteri diametralmente opposti e anche modi differenti di dire, con ogni probabilità, la stessa cosa. Ovviamente oltre a quanto il pubblico italiano ha modo di seguire sul piccolo schermo, non mancano retroscena pungenti che vedono le due donne, ormai volti storici del programma, punzecchiarsi vicendevolmente. Lo ha fattodurante un’intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine. Per l’ennesima volta la dama non si è lasciata scappare la possibilità di diventare pungente nei riguardi dell’opinionista.. Quale occasione migliore di quella della ...

UffiziGalleries : Oggi è il #DanteDì! Il #25marzo 1300 si dice che Dante abbia iniziato il suo viaggio nella #DivinaCommedia... Ed ec… - borghi_claudio : Anch'io la penso come @armandosiri e credo che il paese debba riaprire SUBITO. Aspetti che lo scrivo meglio. S U… - borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - faber_samir : RT @coccinella53: Mamma diceva che amare un fratello non vuol dire scegliere qualcuno da amare, ma ritrovarsi accanto qualcuno che non hai… - nonmitroverete : RT @feellikehome_: Vi ricordate quando dicevamo che, vedendo i repost ed i post cringe di Francesco, a Tommaso sarebbe passato tutto in un… -