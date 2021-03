È sempre mezzogiorno: Claudio Gioè ospite ringrazia per il successo di ‘Màkari’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Il programma È sempre mezzogiorno è la trasmissione condotta da Antonella Clerici, che tiene compagnia al pubblico di Rai Uno durante l’ora di pranzo prima della diretta del Tg1. Spesso intervengono degli attori o dei personaggi del mondo dello spettacolo che la conduttrice intervista e stuzzica con qualche domanda interessante e curiosa. Nella puntata di oggi, venerdì 26 marzo 2021, di È sempre mezzogiorno c’è stato come ospite Claudio Gioè: attore palermitano, molto famoso e che attualmente ricopre il ruolo di Saverio Lamanna nella fiction ‘Màkari’ che va in onda sul primo canale della Tv di Stato. Proprio durante il suo intervento nella prima parte del programma ha voluto ringraziare il pubblico per il successo e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 marzo 2021) Il programma Èè la trasmissione condotta da Antonella Clerici, che tiene compagnia al pubblico di Rai Uno durante l’ora di pranzo prima della diretta del Tg1. Spesso intervengono degli attori o dei personaggi del mondo dello spettacolo che la conduttrice intervista e stuzzica con qualche domanda interessante e curiosa. Nella puntata di oggi, venerdì 26 marzo 2021, di Èc’è stato come: attore palermitano, molto famoso e che attualmente ricopre il ruolo di Saverio Lamanna nella fictionche va in onda sul primo canale della Tv di Stato. Proprio durante il suo intervento nella prima parte del programma ha volutore il pubblico per ile ...

