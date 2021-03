Due cadaveri ritrovati lungo una strada nel Napoletano: ipotesi rapina finita male. Si cerca una terza persona (Di venerdì 26 marzo 2021) Pensano a un tentativo di rapina gli investigatori impegnati a ricostruire la vicenda che ha portato alla morte di due persone nel Napoletano, ritrovate senza vita vicino ai propri mezzi in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca. In serata, le forze dell’ordine sono state allertate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo vicino a una Smart finita contro un muro, mentre un altro si trovava, a una ventina di metri dal primo cadavere, accanto a uno scooter di grossa cilindrata. Vicino al luogo è stata rinvenuta anche una pistola. Ma è solo dopo che i carabinieri della Compagnia di Marano hanno ritrovato non distante dal luogo del presunto incidente un Rolex che ha preso corpo l’ipotesi della rapina finita male, con gli uomini dell’Arma che ipotizzano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Pensano a un tentativo digli investigatori impegnati a ricostruire la vicenda che ha portato alla morte di due persone nel, ritrovate senza vita vicino ai propri mezzi in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca. In serata, le forze dell’ordine sono state allertate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo vicino a una Smartcontro un muro, mentre un altro si trovava, a una ventina di metri dal primo cadavere, accanto a uno scooter di grossa cilindrata. Vicino al luogo è stata rinvenuta anche una pistola. Ma è solo dopo che i carabinieri della Compagnia di Marano hanno ritrovato non distante dal luogo del presunto incidente un Rolex che ha preso corpo l’della, con gli uomini dell’Arma che ipotizzano ...

