Due attori di ‘Un posto al sole’ positivi al Covid | stop alle riprese

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duedel cast di Unal sole sono risultatial. E’ scattato all’istante il protocollo: isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti i set di Via Marconi, a Napoli, da poche ore completata senza problemi. Il set è stato temporaneamente chiuso e riaprirebbe lunedì con la convocazione di un gruppo diverso di, rispetto a quanto inizialmente previsto. Gli– come riporta FanPage – sono risultatial test rapido e, in attesa del responso del molecolare, sono state poste in isolamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.