Draghi: “Scuole fino alla prima media non sono fonte di contagio solo se rimangono tutte le altre restrizioni” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Le evidenze scientifiche dimostrano che fino alla prima media le Scuole di per sé non sono fonte di contagio. Lo è invece quello che c’è attorno alla scuola e più l’età si alza e più le attività aumentano. Tutti gli altri provvedimenti quindi restano fermi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando in conferenza stampa della decisione di riaprire le Scuole dalla prima media dopo Pasqua. Draghi ha spiegato perché allo stesso tempo non ci sarà la ripresa delle altre attività. “La scuola è un punto di contagio molto limitato solo in presenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Le evidenze scientifiche dimostrano cheledi per sé nondi. Lo è invece quello che c’è attornoscuola e più l’età si alza e più le attività aumentano. Tutti gli altri provvedimenti quindi restano fermi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, parlando in conferenza stampa della decisione di riaprire ledopo Pasqua.ha spiegato perché allo stesso tempo non ci sarà la ripresa delleattività. “La scuola è un punto dimolto limitatoin presenza di ...

Advertising

meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - lorepregliasco : Draghi e Speranza motivano la scelta sulle scuole. In sostanza si 'sacrificano' per aprile altre aperture (come per… - iannetts70 : RT @silviaballestra: Le scuole riaprono solo fino alla prima media. La scuola serve solo per mandare al lavoro i genitori, dei ragazzi non… - vitalozzo2012 : RT @Carlomrtz: #Draghi dio in terra in #conferenzastampa ma NESSUNO ha capito il perche'. nemmeno i (supposti) giornalisti e/o media tutti.… -