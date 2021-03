Draghi riapre le scuole e assicura | vaccino tutti gli italiani

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Posso rassicurare che tutti gli italiani che avranno tutte le dosi di vaccino” ha detto il premier Mario Draghi, che oggi in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti. Altro tema fondamentale la ripartenza delle scuole in presenza, anche nelle zone rosse, fino alla prima media però: “Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio– ha sottolineato il premier- nel frattempo una serie di evidenze scientifiche dimostrano che la scuola fino alla prima media è fonte di contagio in maniera molto limitata, mentre il trasporto e le attività parascolastiche sono fonte di contagio”.

...del (quota Lega) invita gli italiani a prenotare le vacanze poiché dal mese prossimo 'si... la decisione se farlo o meno dipende dai dati', spiega il premier Mario. Per Salvini 'è ...( ) Come riporta Sky Marioha spiegato: 'Le scuole riapriranno fino alla prima media, in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test. Le decisioni prese nell'ultima cabina di regia hanno ...La scuola in presenza è «una priorità del governo» ha detto Draghi, per il quale le scelte dei governatori «dovranno essere riconsiderate» alla luce di ciò. Poi ha ribadito: «Le scuole riaprono (in ...Ordinanza del tribunale del Lazio che impone al governo di rivedere le misure per il ritorno in classe dopo le vacanze. Che cosa succede nelle regioni.