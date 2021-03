Draghi: le scuole riapriranno fino alla prima media «Norma sui sanitari che non vogliono vaccinarsi» (Di venerdì 26 marzo 2021) Previsto dopo Pasqua il via alla didattica in presenza anche in zona rossa. «Non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo». Ecco che cosa ha detto il premier durante la conferenza stampa che si è svolta venerdì 26 marzo a Palazzo Chigi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 26 marzo 2021) Previsto dopo Pasqua il viadidattica in presenza anche in zona rossa. «Non va bene che operatorinon vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo». Ecco che cosa ha detto il premier durante la conferenza stampa che si è svolta venerdì 26 marzo a Palazzo Chigi.

meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - lorepregliasco : Draghi e Speranza motivano la scelta sulle scuole. In sostanza si 'sacrificano' per aprile altre aperture (come per… - elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - stormi1904 : RT @vitalbaa: Le scelte dei governatori che chiudono le scuole dovranno essere riconsiderate, alla luce della decisione del governo circa l… - gispedicato : RT @meb: Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla prima media. Co… -