Draghi “La scuola fino alla prima media riaprirà dopo Pasqua” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non va bene che operatori sanitari non vaccinati stiano in contatto con malati. Il ministro Cartabia sta preparando un provvedimento”. Così il premier Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa dopo il Consiglio Ue e la riunione della cabina di regia sul Covid.Draghi ha parlato anche di scuola: “fino alla prima media riapriremo dopo Pasqua. E in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test sugli studenti. Ma non avverrà in modo estensivo. Nell’ultima cabina di regia, abbiamo registrato un calo nel livello dei contagi – ha spiegato -. Il resto della situazione resta preoccupante. Aprire ulteriormente aumenterebbe le forme di contagio. La scuola, di per sè, non è fonte di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non va bene che operatori sanitari non vaccinati stiano in contatto con malati. Il ministro Cartabia sta preparando un provvedimento”. Così il premier Mario, nel corso di una conferenza stampail Consiglio Ue e la riunione della cabina di regia sul Covid.ha parlato anche di: “riapriremo. E in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test sugli studenti. Ma non avverrà in modo estensivo. Nell’ultima cabina di regia, abbiamo registrato un calo nel livello dei contagi – ha spiegato -. Il resto della situazione resta preoccupante. Aprire ulteriormente aumenterebbe le forme di contagio. La, di per sè, non è fonte di ...

Advertising

matteorenzi : Ho apprezzato che Draghi abbia insistito sulla riapertura della #scuola come priorità assoluta. Stiamo sottovalutan… - lucianonobili : Trasparenza sui dati, spinta massima sulle vaccinazioni, riapertura scuola primaria e infanzia dopo Pasqua, pianifi… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. Ciò che è fonte di contag… - NemNemecsek : RT @marcodimaio: #Draghi annuncia riapertura delle #scuole fino alla prima media dopo Pasqua, anche in zona rossa. Un’ottima notizia: come… - SmorfiaDigitale : DIRETTA | Covid, nelle zone rosse scuole fino alla media riaperte. Draghi in con... -