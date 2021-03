Draghi in conferenza stampa: 'Scuola riapre fino alla prima media' (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. "Riapertura della Scuola fino alla prima media" . Lo ha detto il premier ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, inpresso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. "Riapertura della" . Lo ha detto il premier ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, via alla conferenza stampa del premier Draghi - #ANSA - Agenzia_Ansa : Oggi alle 14 conferenza stampa di Draghi. In programma alle 12 la cabina di regia. #ANSA - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - ggiacomo2012 : Conferenza stampa del Presidente Draghi - infoitinterno : Draghi in conferenza, le news su colori delle regioni, decreto e vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi conferenza Draghi: 'Mi vaccinerò con AstraZeneca la prossima settimana' 'Non sono stato vaccinato. Mi vaccinerò con AstraZeneca. Mi sono prenotato per la prossima settimana'. Lo dice il premier Mario Draghi, parlando durante la conferenza stampa a palazzo Chigi.

Draghi, Salvini? Chiusure dipendono dai dati contagi E' desiderabile riaprire, la decisione se farlo o meno dipende dai dati." Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulle parole di Matteo Salvini sul ...

Conferenza stampa del Presidente Draghi | www.governo.it Governo Covid: Draghi, Salvini? 'chiusure dipendono da dati, misure non sono campate per aria' Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Per Matteo Salvini impensabile tenere tutto chiuso? "Pensabile o impensabile dipende solo dai dati che vediamo. Dopo un anno di sofferenza si sa qualcosa di più sulle fonti ...

Covid: Draghi, 'scuole punto di contagio molto limitato ma solo in presenza altre restrizioni' Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Le decisioni prese con l'ultimo decreto hanno portato a una diminuzione del tasso di crescita dei contagi" anche se "la situazione rimane critica e preoccupante ma la volo ...

'Non sono stato vaccinato. Mi vaccinerò con AstraZeneca. Mi sono prenotato per la prossima settimana'. Lo dice il premier Mario, parlando durante lastampa a palazzo Chigi.E' desiderabile riaprire, la decisione se farlo o meno dipende dai dati." Lo dice il premier Marioinstampa rispondendo ad una domanda sulle parole di Matteo Salvini sul ...Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Per Matteo Salvini impensabile tenere tutto chiuso? "Pensabile o impensabile dipende solo dai dati che vediamo. Dopo un anno di sofferenza si sa qualcosa di più sulle fonti ...Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Le decisioni prese con l'ultimo decreto hanno portato a una diminuzione del tasso di crescita dei contagi" anche se "la situazione rimane critica e preoccupante ma la volo ...