Draghi contro AstraZeneca | Qualche azienda si è venduta 2-3 volte i vaccini

"Un blocco verso il Regno Unito? I blocchi vanno verso le case produttrici, a me pare che alcune società abbiano venduto le dosi 2-3 volte. Non dobbiamo arrivare al blocco, e non ci arriveremo", è l'affondo indiretto del premier Mario Draghi nei confronti di AstraZeneca, durante la conferenza stampa indetta all'indomani del consiglio europeo. Sui contratti per le forniture dice: "Mi riservo di esaminare la parte giuridica degli ultimi contratti (sui vaccini, ndr). Confermo quanto detto: c'è in gioco la salute, la vita e la morte, bisogna cercare il coordinamento europeo e se non si vede la soluzione bisogna cercare altre strade. Io però starei attento a fare certi contratti", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa indetta all'indomani del Consiglio europeo.

