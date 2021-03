Draghi: blocco export vaccini tema posto da noi, l'Ue ha allargato i criteri (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovo regolamento, la commissione introduce criteri di proporzionalità-reciprocità nello stop all'esportazione, "ma attenzione a non interrompere la produzione" sottolinea il premier. Sputnik? "Dall'Ema ok nella seconda metà dell'anno". Su Biden: "Ha portato aria fresca nei rapporti tra Usa e Ue" Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovo regolamento, la commissione introducedi proporzionalità-reciprocità nello stop all'esportazione, "ma attenzione a non interrompere la produzione" sottolinea il premier. Sputnik? "Dall'Ema ok nella seconda metà dell'anno". Su Biden: "Ha portato aria fresca nei rapporti tra Usa e Ue"

