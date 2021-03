Draghi al Consiglio Ue | “Cittadini europei si sentono ingannati dalle case farmaceutiche”

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la sessione di lavoro del Consiglio europeo sul Covid-19, sostenendo la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case farmaceutiche. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. DRAGHI A VON DER LEYEN: “DOSI ASTRAZENECA DI ANAGNI RESTINO IN UE“

Zaia non vuole drammatizzare l'osservazione del presidente del Consiglio sui territori che trascurerebbero 'i loro anziani' a favore di una lobby o l'altra.