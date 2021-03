Draghi:?riaprono scuole fino alla prima media. Fino al 30 aprile niente zone gialle. Salta riapertura cinema e teatri (Di venerdì 26 marzo 2021) Confronto all’interno della maggioranza tra aperturisti e rigoristi. Via libera al provvedimento atteso per settimana prossima Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 marzo 2021) Confronto all’interno della maggioranza tra aperturisti e rigoristi. Via libera al provvedimento atteso per settimana prossima

Advertising

camilla_casari : RT @ardigiorgio: Qualcuno in sala stampa può chiedere a draghi se hanno vaccinato tutto personale scolastico perché non riaprono TUTTE le s… - silviaballestra : Le scuole riaprono solo fino alla prima media. La scuola serve solo per mandare al lavoro i genitori, dei ragazzi n… - iannetts70 : RT @ardigiorgio: Qualcuno in sala stampa può chiedere a draghi se hanno vaccinato tutto personale scolastico perché non riaprono TUTTE le s… - ardigiorgio : Qualcuno in sala stampa può chiedere a draghi se hanno vaccinato tutto personale scolastico perché non riaprono TUTTE le scuole? - nieddupierpaolo : RT @Libero_official: La cabina di regia con #Draghi ha deciso che fino al 30 aprile esisteranno solo zone arancioni e rosse: dopo Pasqua pe… -