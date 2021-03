Dopo Pasqua l’ipotesi del «giallo rafforzato» fino a maggio: cosa può cambiare per scuola, bar e parrucchieri (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà una Pasqua blindata quella del prossimo 4 aprile, con l’Italia che torna nuovamente in lockdown. Mentre le regioni continuano a oscillare tra il rosso e l’arancione, il governo è al lavoro per trovare un punto di incontro tra chi chiede maggiori aperture, per lo più i partiti di centrodestra, e chi invece frena, a cominciare dal ministro della Salute Roberto Speranza puntando a una «zona gialla rafforzata», secondo le anticipazioni dei quotidiani. Un compromesso che entrerebbe in vigore con il nuovo decreto Covid, previsto Dopo Pasqua, almeno fino ai primi giorni di maggio. In caso di miglioramento degli indicatori per le regioni che rientrerebbero in zona gialla, quindi, scatterebbero le riaperture, soprattutto per bar e ristoranti, ma con regole più simili a quelle della ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà unablindata quella del prossimo 4 aprile, con l’Italia che torna nuovamente in lockdown. Mentre le regioni continuano a oscillare tra il rosso e l’arancione, il governo è al lavoro per trovare un punto di incontro tra chi chiederi aperture, per lo più i partiti di centrodestra, e chi invece frena, a cominciare dal ministro della Salute Roberto Speranza puntando a una «zona gialla rafforzata», secondo le anticipazioni dei quotidiani. Un compromesso che entrerebbe in vigore con il nuovo decreto Covid, previsto, almenoai primi giorni di. In caso di miglioramento degli indicatori per le regioni che rientrerebbero in zona gialla, quindi, scatterebbero le riaperture, soprattutto per bar e ristoranti, ma con regole più simili a quelle della ...

