Dopo la Norvegia, anche l’Olanda si schiera contro il Mondiale del Qatar (Di venerdì 26 marzo 2021) l’Olanda farà come la Norvegia. Dopo che nei giorni scorsi la Haaland e compagni avevano deciso di portare avanti una lotta contro l’assegnazione dei Mondiali al Qatar, scendendo in campo durante gli inni nella sfida di apertura delle qualificazioni alla rassegna del 2022 con una maglietta contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati in Qatar per la costruzione degli impianti che ospiteranno alla fine del 2022 la coppa del mondo di calcio; anche la Nazionale olandese ha affermato che non rimarrà inerme. Lo stesso Matthijs de Ligt in conferenza stampa ha lanciato il messaggio: “Penso che sia chiara la nostra opinione. Abbiamo parlato molto della difficile situazione in Qatar. Domani vedrete di cosa si tratterà il nostro ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021)farà come lache nei giorni scorsi la Haaland e compagni avevano deciso di portare avanti una lottal’assegnazione dei Mondiali al, scendendo in campo durante gli inni nella sfida di apertura delle qualificazioni alla rassegna del 2022 con una magliettalo sfruttamento dei lavoratori immigrati inper la costruzione degli impianti che ospiteranno alla fine del 2022 la coppa del mondo di calcio;la Nazionale olandese ha affermato che non rimarrà inerme. Lo stesso Matthijs de Ligt in conferenza stampa ha lanciato il messaggio: “Penso che sia chiara la nostra opinione. Abbiamo parlato molto della difficile situazione in. Domani vedrete di cosa si tratterà il nostro ...

Advertising

diegovlifonti : @jacopogiliberto Mi viene in mente la serie #Netflix #occupied dove i Russi invadono la Norvegia con placet UE per… - fisco24_info : La Norvegia proroga la sospensione di AstraZeneca: E' necessario studiare ulteriormente i possibili effetti collate… - AxxMassimo : @Francescovic17 @TaRulleGulle Quando le vedi di persona rimane impresso In 24 ,minuto ....out 69 Un bel segnale ...… - Karen__Green_ : RT @andrea_pecchia: Dopo la Norvegia ieri sera a Gibilterra, anche la Germania stasera è scesa in campo sensibilizzando sullo sfruttamento… - infoitsport : Dopo la Norvegia anche la Germania protesta contro la violazione dei diritti umani in Qatar -