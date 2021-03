Dopo il vaccino, Renato Zero viene tormentato da una domanda (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver condiviso la foto di sè mentre si sottopone al vaccino, Renato Zero viene perseguitato dalla stessa domanda In questo periodo più che mai è necessario sensibilizzare all’importanza della sottoposizione al vaccino anticovid19. Sin dalle prime inoculazioni, gente comune e volti noti hanno dato il loro contributo in tal senso. Infatti, molti hanno pubblicato una loro foto mentre gli veniva somministrato il vaccino, invitando gli altri a emularlo e a credere nella scienza. In questi giorni, sottoporsi alla vaccinazione è toccato a Renato Zero. Il cantante, molto schivo all’uso dei social se non per promuovere la sua musica, ha pubblicato una sua foto mentre lo vaccinavano. Zero, con un cappellino ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021)aver condiviso la foto di sè mentre si sottopone alperseguitato dalla stessaIn questo periodo più che mai è necessario sensibilizzare all’importanza della sottoposizione alanticovid19. Sin dalle prime inoculazioni, gente comune e volti noti hanno dato il loro contributo in tal senso. Infatti, molti hanno pubblicato una loro foto mentre gli veniva somministrato il, invitando gli altri a emularlo e a credere nella scienza. In questi giorni, sottoporsi alla vaccinazione è toccato a. Il cantante, molto schivo all’uso dei social se non per promuovere la sua musica, ha pubblicato una sua foto mentre lo vaccinavano., con un cappellino ...

