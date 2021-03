Dominion fa causa alla trumpiana Fox News: chiesto un miliardo e mezzo di risarcimento (Di venerdì 26 marzo 2021) In America si è aperta una guerra giudiziaria dagli esiti incerti tra il Dominion Voting Systems, il sistema che gestisce le macchine elettorali per il conteggio dei voti e la Fox News, la potente ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) In America si è aperta una guerra giudiziaria dagli esiti incerti tra ilVoting Systems, il sistema che gestisce le macchine elettorali per il conteggio dei voti e la Fox, la potente ...

Advertising

zazoomblog : Dominion fa causa alla trumpiana Fox News: chiesto un miliardo e mezzo di risarcimento - #Dominion #causa… - globalistIT : - gnaojones : Spero che Dominion vinca la causa. #odiareticosta - giornalettismo : Causa contro #FoxNews per aver dato spazio alle teorie cospirazioniste che accusavano #Dominion, che vende hardware… - AlbertHofman72 : Qui una Powell in grande spolvero che, dopo aver detto ai giudici della causa Dominion vs Powell che stava scherzan… -