Domenica torna l’ora legale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Bisognerà spostare gli orologi un'ora avanti: si dormirà un'ora in meno ma si avrà un'ora di luce in più la sera

26/03/2021 I28 marzo alle ore 18:00, l'Adriatica Industriale Basket Coratoal PalaLosito, dove ospiterà la Quarta Caffè Monteroni, per la quinta giornata di Serie C Gold, girone Puglia. Il match, ...Una buona notizia per la Chiesa trentina: sconfitto il Covid e dopo un periodo di convalescenza, l' arcivescovo Lauro Tisi riprenderà l'attività pastorale con la s. Messa in cattedrale nelladelle Palme , dopodomani 28 marzo alle ore 10.00. Don Lauro mancava dal 20 febbraio , giorno in cui era emersa la sua positività al contagio. Con il ritorno alla normalità del suo ministero ...Siete pronti a vivere giornate di luce più lunghe? E’ arrivato il momento che ogni anno i metereopatici e gli amanti della luce attendono con ansia: il ritorno dell’ora legale!Nella notte tra sabato 2 ...Torna nel weekend il Cross Country, sui prati di San Vittore Olona si corre la spettacolare Cinque Mulini. Nel weekend appuntamento ancora con il sommo Poeta Dante Alighieri e l'omaggio al milanese Ca ...