Domenica In, ospiti e anticipazioni ventinovesima puntata domenica 28 marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Manca sempre meno alla diretta della ventinovesima puntata di domenica In. Il contenitore della domenica pomeriggio che va in onda su Rai Uno, alle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1, e condotto da Mara Venier è giunto alla 45esima edizione e la presentatrice veneta lo sta guidando per il terzo anno consecutivo dopo averlo già diretto altre volte in passato. Ma chi saranno gli ospiti presenti in studio, e in collegamento, nella puntata di domenica 28 marzo 2021 del programma domenica In? Scopriamoli insieme! domenica In: ospiti e argomenti del 28 marzo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 marzo 2021) Manca sempre meno alla diretta delladiIn. Il contenitore dellapomeriggio che va in onda su Rai Uno, alle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1, e condotto da Mara Venier è giunto alla 45esima edizione e la presentatrice veneta lo sta guidando per il terzo anno consecutivo dopo averlo già diretto altre volte in passato. Ma chi saranno glipresenti in studio, e in collegamento, nelladi28del programmaIn? Scopriamoli insieme!In:e argomenti del 28...

Advertising

marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: BELEN RODRIGUEZ E MARA MAIONCHI OSPITI D'ONORE DI MARA VENIER - tuttopuntotv : Domenica In, ospiti e anticipazioni ventinovesima puntata domenica 28 marzo 2021 #DomenicaIn - Mcaldarini : Sabato 27 e domenica 28 marzo (dalle ore 16:00 alle ore 18:00) VIGAMUS vi aspetta a 'Videogiochi e Celluloide' per… - LuciaAl73831547 : RT @tvblogit: Domenica in e gli ospiti della ventinovesima puntata - Shyzqo : RT @SenzaPad: Ci siamo! La prima puntata andrà in onda domenica 28 alle 15:00 sul nostro canale Twitch ?? ?? -