Domenica 28 marzo l’appuntamento di Radio University con la diretta sul Secolo d’Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Domenica 28 marzo, alle ore 11 diretta con Ignazio La Russa, Walter Jeder, Carlo Fidanza, Stefano Zecchi, Federico Goglio e Marco Carucci sul sito del Secolo d’Italia, per l’appuntamento settimanale di Radio University, il dibattito della Domenica. Durante la diretta i partecipanti ci forniranno il loro punto di vista sul: “Perché noi chiusi e la Merkel riapre e chiede scusa?” Parole che in Italia non sentiremo mai pronunciare, «È un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo», quelle pronunciate da Angela Merkel mercoledì scorso, in seguito della conferenza blitz tra Stato e Regioni. Così, dimostrando grande umiltà, la cancelliera ammette di aver sbagliato ad annunziare troppo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021)28, alle ore 11con Ignazio La Russa, Walter Jeder, Carlo Fidanza, Stefano Zecchi, Federico Goglio e Marco Carucci sul sito del, persettimanale di, il dibattito della. Durante lai partecipanti ci forniranno il loro punto di vista sul: “Perché noi chiusi e la Merkel riapre e chiede scusa?” Parole che in Italia non sentiremo mai pronunciare, «È un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo», quelle pronunciate da Angela Merkel mercoledì scorso, in seguito della conferenza blitz tra Stato e Regioni. Così, dimostrando grande umiltà, la cancelliera ammette di aver sbagliato ad annunziare troppo ...

Advertising

LaStampa : Domenica 28 marzo con La Stampa in omaggio cinque mascherine chirurgiche - QuiMediaset_it : #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.54… - teatrolafenice : ?? Con la partitura autografa di Stravinsky e del suo 'Sacre du printemps' John Axelrod introduce noi tutti al conce… - metiamela : RT @tubalatinfriend: Annuncio per tutti i fan di Tuba Büyüküstün, domenica 28 marzo alle 17:00 ora della Turchia ci uniremo tutti su Twitte… - lararu2015 : RT @tubalatinfriend: Annuncio per tutti i fan di Tuba Büyüküstün, domenica 28 marzo alle 17:00 ora della Turchia ci uniremo tutti su Twitte… -