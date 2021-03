Dolci di Pasqua per 8 tavole italiane su 10 Torna la qualità artigiana

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sulla tavola dia farsi largo la. Anche per quanto riguarda i: colombe, uova di cioccolato, prodotti regionali, a partire dalla pastiera di grano. A rilevarlo una indagine condotta da CNA Agroalimentare tra i propri iscritti di tutta Italia.Asi prevede che su ottoogni dieci venga servito un dolce. In stragrande maggioranza colombe e/o uova di cioccolato. Perlomeno una famiglia su dieci farà spazio alle tradizioni regionali. Ma a farla da padrone sarà la colomba. Un classico, ormai, ma non molto antico: conta poco più di cent’anni. Uno storico produttore milanese cominciò a sformarla nel 1919, a pochi mesi dalla fine della prima guerra mondiale, per celebrare la pace con ...

