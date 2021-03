Dispensa Emilia | il fast food che non ha dimenticato qualità | genuinità e accoglienza

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Una ristorazione “”, ma legata indissolubilmente ai valori di una cucina tipicamente “slow” come quellana. È con questo pensiero che è nata a Modena, nel 2004, l’esperienza di, insegna che oggi risplende su una ventina di locali dislocati tra-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana e sempre pronta a fare un passo in avanti. L’idea di partenza è stata quella di coniugare il piacere della buona tavola e l’altadei prodotti tipici della “valley” con un servizio attento e veloce, senza rinunciare all’atmosfera calda e accogliente tipica dell’-Romagna. Così si è partiti modernizzando il concetto di tigella, prodotto tipico delle trattorie modenesi, servendola già farcita, ordinabile in pochi minuti e ...