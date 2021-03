Disney Plus nuove uscite aprile 2021

Advertising

AriannaFinos : RT @ugolinic: #TheFalconAndTheWinterSoldier dopo 'Endgame' i supereroi Marvel si fanno in serie @AriannaFinos - rikcristil : RT @dituttounpop: Su @DisneyPlusIT oggi arriva il primo episodio di #StoffaDaCampioniCambioDiGioco, serie tv sequel dell'omonima trilogia d… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Su @DisneyPlusIT oggi arriva il primo episodio di #StoffaDaCampioniCambioDiGioco, serie tv sequel dell'omonima trilogia d… - dituttounpop : Su @DisneyPlusIT oggi arriva il primo episodio di #StoffaDaCampioniCambioDiGioco, serie tv sequel dell'omonima tril… - ugolinic : #TheFalconAndTheWinterSoldier dopo 'Endgame' i supereroi Marvel si fanno in serie @AriannaFinos -

Ultime Notizie dalla rete : Disney Plus

Ci sono ancora anomalie per il rinnovo abbonamento. Dopo i problemi sopraggiunti nella giornata di ieri, ancora per molti utenti il servizio risulta sospeso perché non riattivato. A circa 24 ore dalle prime segnalazioni, sembra chiaro che ...Il franchise di film National Treasure diventerà una serie TV su, è ufficiale. Se ne parlava già da diversi mesi, ma poche ore fa è arrivato l'annuncio: la prima stagione sarà composta di 10 episodi, e ci sarà un cast tutto nuovo. La serie sarà ...The Falcon and the Winter Soldier fa il suo debutto su Disney Plus: la data d'uscita è prevista 19 marzo 2021, uscito il trailer della serie ...Soul, ultimo lungometraggio della Pixar, arriverà in home video il 31 marzo. In occasione di questa uscita, è stato organizzato un concerto.