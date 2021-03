Disney+ il catalogo delle serie tv: inseriti Genius, L’Amore ai tempi del Corona e Stoffa da Campioni (Di venerdì 26 marzo 2021) Disney+ il catalogo serie tv: la lista delle serie tv Marvel, Star Wars e del nuovo brand Star. Disney+ Il catalogo – Disney+ è in Italia da più di un anno ormai, e dopo un periodo di rodaggio con contenuti più per famiglie e bambini/adolescenti, il 2021 sarà l’anno della svolta. Sono state annunciate tante serie tv dall’universo Marvel e Star Wars. Ma non sarà l’unica novità, il 23 febbraio è arrivato un quinto brand che si chiama Star, con cui arriveranno serie tv più adulte della galassia Disney, come quelle Hulu, dei canali ABC e FX. In questo articolo troverete una lista, in ordine alfabetico, di tutte le serie tv presenti nel catalogo di Disney+, dal mondo ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021)iltv: la listatv Marvel, Star Wars e del nuovo brand Star.Ilè in Italia da più di un anno ormai, e dopo un periodo di rodaggio con contenuti più per famiglie e bambini/adolescenti, il 2021 sarà l’anno della svolta. Sono state annunciate tantetv dall’universo Marvel e Star Wars. Ma non sarà l’unica novità, il 23 febbraio è arrivato un quinto brand che si chiama Star, con cui arriverannotv più adulte della galassia Disney, come quelle Hulu, dei canali ABC e FX. In questo articolo troverete una lista, in ordine alfabetico, di tutte letv presenti neldi, dal mondo ...

Advertising

leclerckkonenn7 : @_LuigiJMC Riassumendo Film che vedi giusto perché in tv non c'è niente e sul catalogo di prime/netflix/Disney non… - nogoldencrime : nella giornata di ieri di 23 anni fa, il 23 marzo 1998, Anastasia sbarcava nei cinema italiani, diventando parte de… - flawslou : Kudos a PrimeVideo che ha un catalogo pazzesco (originali Amazon >>>>>> originali Netflix) e a Disney+ che nel cata… - mattpuricelli : @MasterRPG Sì, poi io vado a periodi. Adesso è così, a gennaio stavo guardando The Umbrella Academy ed ero sempre s… - Culturamente1 : Tra le novità del catalogo di @DisneyPlusIT nel mese di Aprile 2021) c'è #Nomadland il film che ha trionfato ai Go… -