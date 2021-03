Disavventura per Tina Cipollari: il ladro ha approfittato del momento. Ma lo hanno preso (Di venerdì 26 marzo 2021) Come riporta Roma Today, gli investigatori hanno deciso di attendere 'discretamente' l'uomo. Questi, non appena è stato fermato, ha ammesso di essersi disfatto del contenuto del borsello e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Come riporta Roma Today, gli investigatorideciso di attendere 'discretamente' l'uomo. Questi, non appena è stato fermato, ha ammesso di essersi disfatto del contenuto del borsello e ...

Advertising

CosenzaChannel : Un nostro lettore racconta la sua odissea per essere sottoposto a tampone. «Quando siamo arrivati al Drive non c’er… - romatoday : Disavventura per Tina Cipollari: derubata del borsello in un bar - RADIOBRUNO1 : Lieto fine per la disavventura di Grisù ???? #Pescara #treno #animali #gatto #EnpaPescara #RadioBruno #26marzo - Antonin40469113 : @storie_italiane signora Daniele o scritto tante volte per raccontare la mia disavventura perché non voglio che cap… - ilSaronno : Lieto fine per la disavventura dell’Ara fuggitiva -