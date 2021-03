Diritti tv Serie A, Sky: “Bando ancora in corso, noi abbiamo presentato offerta importante” (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo l’esultanza di Dazn, Sky in trincea prova a sottolineare il valore della propria offerta sportiva anche senza la Serie A, andata alla concorrenza e con spiragli soltanto per tre partite sulle pay tv di Murdoch, peraltro non in esclusiva. Con un comunicato, Sky Italia ricorda come il Bando sui Diritti tv della Serie A sia ancora comunque in corso: “Sky ha partecipato all’asta per i Diritti tv della Serie A del triennio 21-24 presentando un’offerta importante che riflette la nostra valutazione del valore di quei Diritti. Il Bando è comunque ancora in corso e Sky è in attesa che si completi il processo di assegnazione dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo l’esultanza di Dazn, Sky in trincea prova a sottolineare il valore della propriasportiva anche senza laA, andata alla concorrenza e con spiragli soltanto per tre partite sulle pay tv di Murdoch, peraltro non in esclusiva. Con un comunicato, Sky Italia ricorda come ilsuitv dellaA siacomunque in: “Sky ha partecipato all’asta per itv dellaA del triennio 21-24 presentando un’che riflette la nostra valutazione del valore di quei. Ilè comunqueine Sky è in attesa che si completi il processo di assegnazione dei ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il Sole 24 Ore - Sky non ci sta: possibile ricorso sull'assegnazione dei diritti tv a Dazn - RaiSport : Diritti tv a #Dazn per i prossimi 3 anni ? Hanno votato a favore 16 club contro 4 contrari ?? - Agenzia_Ansa : La Lega di serie A ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn #ANSA - zazoomblog : Diritti tv Serie A Sky: “Bando ancora in corso noi abbiamo presentato offerta importante” - #Diritti #Serie #“Band… - amino822 : RT @AntoVitiello: La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore dell'o… -