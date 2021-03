Diritti tv Serie A, ha vinto Dazn (Di venerdì 26 marzo 2021) Partita Diritti tv, ha vinto Dazn. Ha vinto l’assegnazione dei Diritti tv per la Serie A per il prossimo triennio. Al momento Dazn ha vinto l’assegnazione in esclusiva di sette partite. Al momento nulla per Sky. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Partitatv, ha. Hal’assegnazione deitv per laA per il prossimo triennio. Al momentohal’assegnazione in esclusiva di sette partite. Al momento nulla per Sky. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Gazzetta_it : Diritti tv, #SerieA verso #Dazn Oggi il voto decisivo - rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - __MM94__ : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, tutta la Serie A sarà su Dazn: assegnati i diritti tv con 16 voti a favore - disilluso_ : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, tutta la Serie A sarà su Dazn: assegnati i diritti tv con 16 voti a favore -