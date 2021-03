Diritti TV Serie A: ecco quali club hanno votato contro DAZN (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Assemblea della Lega Serie A ha deciso sull’assegnazione dei Diritti TV: ecco quali club hanno votato no a DAZN L’Assemblea della Lega Serie A si è espressa in merito ai Diritti TV: il campionato nel triennio 2021-2024 sarà trasmesso su DAZN, con 16 voti a favore delle squadre del massimo campionato. I quattro club che hanno votato a sfavore di DAZN sono Sampdoria, Crotone, Genoa e Sassuolo. I club che invece avrebbero cambiato idea sono Cagliari, Benevento, Roma, Spezia e Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Assemblea della LegaA ha deciso sull’assegnazione deiTV:no aL’Assemblea della LegaA si è espressa in merito aiTV: il campionato nel triennio 2021-2024 sarà trasmesso su, con 16 voti a favore delle squadre del massimo campionato. I quattrochea sfavore disono Sampdoria, Crotone, Genoa e Sassuolo. Iche invece avrebbero cambiato idea sono Cagliari, Benevento, Roma, Spezia e Bologna. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - RaiSport : Diritti tv a #Dazn per i prossimi 3 anni ? Hanno votato a favore 16 club contro 4 contrari ?? - _goodtime__ : Con l’assegnazione dei diritti tv della serie A, per contenere i costi traslocheranno i campionati esteri e gli spo… - AndreaBonacalza : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, tutta la Serie A sarà su Dazn: assegnati i diritti tv con 16 voti a favore -