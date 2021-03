Diritti tv Serie A da Sky a Dazn: come è cambiato il calcio in tv dagli anni ’90 a oggi (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo settimane di litigi e fumate nere la Lega Serie A ha assegnato i Diritti domestici del campionato per il prossimo triennio 2021-2024, votando la proposta di Dazn (appoggiata da Tim) da 840 milioni di euro. L’emittente streaming avrà 7 partite in esclusiva e tre in co-esclusiva. Sky, in corsa per le tre gare in co-esclusiva, è la vera sconfitta del bando dopo una partnership ultradecennale. Andiamo a ripercorrere proprio la storia del calcio in Tv: dagli anni Novanta fino alla rivoluzione odierna che crea diversi dubbi tra gli utenti. LA STORIA – Tutto cominciò nel 1996 con Tele+, che fino al 1999 trasmise le prime partite in pay per view. In qull’anno nacque un emittente concorrente, Stream, che iniziò a spartirsi le gare con Tele+. Poi nel 2003 la fusione delle ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo settimane di litigi e fumate nere la LegaA ha assegnato idomestici del campionato per il prossimo triennio 2021-2024, votando la proposta di(appata da Tim) da 840 milioni di euro. L’emittente streaming avrà 7 partite in esclusiva e tre in co-esclusiva. Sky, in corsa per le tre gare in co-esclusiva, è la vera sconfitta del bando dopo una partnership ultradecennale. Andiamo a ripercorrere proprio la storia delin Tv:Novanta fino alla rivoluzione odierna che crea diversi dubbi tra gli utenti. LA STORIA – Tutto cominciò nel 1996 con Tele+, che fino al 1999 trasmise le prime partite in pay per view. In qull’anno nacque un emittente concorrente, Stream, che iniziò a spartirsi le gare con Tele+. Poi nel 2003 la fusione delle ...

