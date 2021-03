Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, DAZN: «Punto di svolta, qui il futuro della Serie A» (Di venerdì 26 marzo 2021) DAZN, la principale piattaforma sportiva mondiale, ha acquisito i Diritti per trasmettere tutta la Serie A in Italia dal 2021 al 2024, diventando così il principale broadcaster della competizione per le prossime tre stagioni.Un accordo storico, con cui DAZN offre la copertura di 10 partite per giornata e una vittoria per i tifosi di calcio in Italia che ora potranno godere dei match di Serie A su... Leggi su digital-news (Di venerdì 26 marzo 2021), la principale piattaforma sportiva mondiale, ha acquisito iper trasmettere tutta laA in Italia dalal, diventando così il principale broadcastercompetizione per le prossime tre stagioni.Un accordo storico, con cuioffre la copertura di 10 partite per giornata e una vittoria per i tifosi di calcio in Italia che ora potranno godere dei match diA su...

