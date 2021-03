Diritti tv per la Serie A, fino al 2024 il grande calcio italiano sarà su DAZN (Di venerdì 26 marzo 2021) La Serie A si converte allo streaming. La Lega calcio ha assegnato i Diritti TV per il prossimo triennio del massimo campionato di calcio e a spuntarla è DAZN che, offrendo 840 milioni di euro all'anno, ha sbaragliato la concorrenza di Sky. L’app dedicata allo sport si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 dell’asta che le consentiranno di trasmettere 7 partite in esclusiva per ogni turno più le restanti 3 partite in co-esclusiva con chi si accaparrerà il pacchetto 2. In questo caso sembra essere in vantaggio Sky (offerti 70 milioni all’anno), ma la Lega si è riservata la possibilità di discuterne con la pay-TV fino al 29 marzo, data in cui scadono le offerte del bando. Chi vince potrà trasmettere le 3 partite in co-esclusiva con DAZN, con l'opportunità di far vedere uno di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) LaA si converte allo streaming. La Legaha assegnato iTV per il prossimo triennio del massimo campionato die a spuntarla èche, offrendo 840 milioni di euro all'anno, ha sbaragliato la concorrenza di Sky. L’app dedicata allo sport si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 dell’asta che le consentiranno di trasmettere 7 partite in esclusiva per ogni turno più le restanti 3 partite in co-esclusiva con chi si accaparrerà il pacchetto 2. In questo caso sembra essere in vantaggio Sky (offerti 70 milioni all’anno), ma la Lega si è riservata la possibilità di discuterne con la pay-TVal 29 marzo, data in cui scadono le offerte del bando. Chi vince potrà trasmettere le 3 partite in co-esclusiva con, con l'opportunità di far vedere uno di ...

