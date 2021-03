Diritti TV: la Serie A sarà su DAZN. Sedici voti favorevoli (Di venerdì 26 marzo 2021) La questione Diritti TV per il triennio 2021-2024 per la Serie A sembra arrivata alla conclusione: il massimo campionato italiano sarà su DAZN Sembra ormai arrivata alla conclusione la questione Diritti TV Serie A per il trienno 2021-2024. Come riporta Matteo Pinci di Repubblica, l’Assemblea della Lega Serie A avrebbe prodotto 16 voti favorevoli per l’offerta DAZN. La Serie A allora, nel prossimo triennio, sarà visibile su DAZN. Restano da chiarire i dettagli dell’offerta e sarà curioso conoscere il ruolo di Sky nella contesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) La questioneTV per il triennio 2021-2024 per laA sembra arrivata alla conclusione: il massimo campionato italianosuSembra ormai arrivata alla conclusione la questioneTVA per il trienno 2021-2024. Come riporta Matteo Pinci di Repubblica, l’Assemblea della LegaA avrebbe prodotto 16per l’offerta. LaA allora, nel prossimo triennio,visibile su. Restano da chiarire i dettagli dell’offerta ecurioso conoscere il ruolo di Sky nella contesa. Leggi su Calcionews24.com

