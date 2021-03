Diritti Tv | De Siervo | ‘ritrovato consenso e Lega Serie A ancora all’avanguardia’**

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – L’Assemblea dellaA, svoltasi con la partecipazione di tutte le 20 Società, ha assegnato a Dazn, a 840 milioni di € per singola stagione, il Pacchetto 1 (7 partite in esclusiva) e il Pacchetto 3 (le restanti 3 partite in co-esclusiva) per il triennio 2021/24. Per quanto riguarda il Pacchetto 2 (3 partite in co-esclusiva con il Pacchetto 3) è stato deliberato di procedere con la estensione delle trattative private con Sky fino a lunedì 29 marzo 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

tv Serie A, Sky e il nodo delle 3 partite in co - esclusiva Decade l'ipotesi di mandare in ... Nelle scorse ore intanto era arrivata la replica dell'ad De Siervo alla lettera che martedì scorso ... Sul punto specifico, l'ad De Siervo, è convinto che il valore del pacchetto sia più del doppio, 150 ... si possono aggiungere il risparmio di 55 milioni (incassati dall'advisor precedente) e i... DAZN, la principale piattaforma sportiva mondiale, ha acquisito i diritti per trasmettere tutta la Serie A in Italia dal 2021 al 2024, diventando ... Come si è visto nei minuti passati, DAZN ha acquistato due dei tre pacchetti dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il terzo pacchetto, che prevede la trasmissione in co-esclusiva ...