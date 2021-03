DIRETTA MotoGP, FP2 GP Qatar 2021 LIVE: Morbidelli e Rossi faticano, bene Bagnaia (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 bene la Suzuki: 3° Rins e 6° Mir. Sappiamo che i due spagnoli sono due animali da gara più che da qualifica. 18.33 La Yamaha non sta brillando come era accaduto nelle FP1. Fabio Quartararo è 8° a 9 decimi da un super Aleix Espargarò, Maverick Vinales 10° a 1?1. Morbidelli è scivolato in 11ma piazza. 18.31 A questo punto Morbidelli deve però pensare anche al time attack, perché si trova in decima piazza: servirebbe risalire la china. Lo stesso discorso vale per Valentino Rossi, 14°. 18.30 1’54?900 per Morbidelli, è 10°. Si tratta di un tempo davvero ottimo, perché maturato con una media al posteriore usurata. 18.28 Quasi tutti i piloti ai box quando mancano poco più di 20 minuti alla conclusione. Continua a girare invece ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34la Suzuki: 3° Rins e 6° Mir. Sappiamo che i due spagnoli sono due animali da gara più che da qualifica. 18.33 La Yamaha non sta brillando come era accaduto nelle FP1. Fabio Quartararo è 8° a 9 decimi da un super Aleix Espargarò, Maverick Vinales 10° a 1?1.è scivolato in 11ma piazza. 18.31 A questo puntodeve però pensare anche al time attack, perché si trova in decima piazza: servirebbe risalire la china. Lo stesso discorso vale per Valentino, 14°. 18.30 1’54?900 per, è 10°. Si tratta di un tempo davvero ottimo, perché maturato con una media al posteriore usurata. 18.28 Quasi tutti i piloti ai box quando mancano poco più di 20 minuti alla conclusione. Continua a girare invece ...

