DIRETTA F1 | FP2 GP Bahrain 2021 LIVE | di nuovo in pista | Leclerc per confermarsi

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 15.52 Attenzione perché si sta alzando il vento a Sakhir. Per domenica sono previste raffiche da 50 km/h, con il rischio di una tempesta di sabbia. 15.51 Ricordiamo che, da quest’anno, la durata delle prove libere è stata ridotta da 90 a 60 minuti. 15.50 Dieci minuti all’inizio della seconda sessione. 15.46 41 anni il prossimo 29 luglio, è tornato in F1 anche Fernando Alonso. Lo spagnolo dovrà riprendere confidenza con l’ambiente, sognando poi di giocarsi qualcosa di importante nel 2022, quando la rivoluzione regolamentare potrebbe ribaltare le gerarchie consolidate da anni. 15.43 Altra monoposto motorizzata Ferrari è la Haas. Tuttavia in questo caso i riscontri non sono stati altrettanto positivi. I debuttanti Mick Schumacher e ...