DIRETTA | Covid, nelle zone rosse scuole riaperte fino alla media. Parla Draghi [VIDEO] (Di venerdì 26 marzo 2021) Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. È l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo decreto. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l'unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni. L'articolo DIRETTA Covid, nelle zone rosse scuole riaperte fino alla media. Parla Draghi ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Nientegialle:al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono soloarancioni e. È l'orientamento che emerge al termine della cabina di regiasul nuovo decreto. Le misure dovrebbero essere in vigorea fine mese e l'unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classeprimaanche in zona rossa. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni. L'articolo...

Advertising

marcoregni : RT @Avvenire_Nei: La diretta. La conferenza stampa di Draghi - ilfoglio_it : ??Il resoconto della due giorni di Consiglio europeo e i dettagli del nuovo decreto Covid. La diretta della conferen… - notiziedalraimo : In Diretta la Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio sul nuovo Decreto COVID - Lolly13875897 : L'oggetto della conferenza qual è? Il consiglio europeo?E perché la diretta televisiva per le conferenze post Consi… - patricktrancu : RT @lostatoincrisi: Per chi ieri non ha potuto seguire la diretta del Panel 'Europe's response to the Covid-19 Pandemic Crisis' con @patric… -