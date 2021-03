Dipendenza da benzodiazepine | chi sono i tossici da ansia e insonnia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Quando penso a un “tossico” immagino un ragazzo che si sfinisce di cannabis, un uomo che tira di cocaina o allo straziante scenario degli anni ’80 in cui i giovani morivano di overdose di eroina per le strade. Ora la strada è stata ripulita dall’eroina, la cocaina è diventata a buon mercato, ti frigge il cervello ma non ti ammazza e la vera preoccupazionele droghe sintetiche e i farmaci oppioidi. Quello che mi ha lasciata piuttosto sconcertata è che esiste un abuso di: quelle molecole perche, a causa del basso livello dità,considerati innocue. E invece, se assunte in eccesso,una goccia che scava la roccia nell’organismo umano. Lo United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc) ha citato le benzo come una ...