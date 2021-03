Dipendenti della scuola, vaccinato più del 77%: Abruzzo la regione più virtuosa, Calabria ultima. Male anche la Lombardia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sito della Presidenza del Consiglio, regione per regione, categoria di età per categoria di età”, aveva detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Ma in realtà, sul ministero della Salute, questi numeri sono già disponibili, divisi proprio per territorio e categoria. Per quanto riguarda il personale scolastico, nel complesso finora (dati aggiornati al 25 marzo, ndr) sono state effettuate 847.623 somministrazioni tra docenti a tempo determinato e non ma anche tra collaboratori scolastici, amministrativi e presidi. Un dato che rappresenta circa il 77% dei Dipendenti della scuola che superano di poco il milione di persone (836.496 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sitoPresidenza del Consiglio,per, categoria di età per categoria di età”, aveva detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Ma in realtà, sul ministeroSalute, questi numeri sono già disponibili, divisi proprio per territorio e categoria. Per quanto riguarda il personale scolastico, nel complesso finora (dati aggiornati al 25 marzo, ndr) sono state effettuate 847.623 somministrazioni tra docenti a tempo determinato e non matra collaboratori scolastici, amministrativi e presidi. Un dato che rappresenta circa il 77% deiche superano di poco il milione di persone (836.496 ...

