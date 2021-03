Diocesi di Benevento, in diretta le celebrazioni per Pasqua: tutte le info (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ufficio liturgico della Diocesi comunica il calendario delle celebrazioni, che saranno presiedute in Cattedrale dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca e trasmesse in diretta dall’emittente Telesperanza canale 98 e 603 del digitale terrestre oltre che sul canale youtube e sulla pagina facebook dell’emittente. Domenica delle Palme e della Passione del Signore Basilica Cattedrale ore 10.30 Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme e Santa Messa animata dai Gruppi Giovanili di Azione Cattolica e Scout Agesci delle Comunità parrocchiali di Santa Sofia e Santa Maria della Verità in occasione della XXXV Giornata Mondiale della Gioventù Giovedì della Settimana Santa Santa Messa nella Cena del Signore Basilica Cattedrale ore 19.00 Venerdì Santo Celebrazione della Passione del Signore Basilica ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ufficio liturgico dellacomunica il calendario delle, che saranno presiedute in Cattedrale dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca e trasmesse indall’emittente Telesperanza canale 98 e 603 del digitale terrestre oltre che sul canale youtube e sulla pagina facebook dell’emittente. Domenica delle Palme e della Passione del Signore Basilica Cattedrale ore 10.30 Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme e Santa Messa animata dai Gruppi Giovanili di Azione Cattolica e Scout Agesci delle Comunità parrocchiali di Santa Sofia e Santa Maria della Verità in occasione della XXXV Giornata Mondiale della Gioventù Giovedì della Settimana Santa Santa Messa nella Cena del Signore Basilica Cattedrale ore 19.00 Venerdì Santo Celebrazione della Passione del Signore Basilica ...

