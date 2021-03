Diletta Leotta regina del calcio italiano. Addio Sky, la Serie A sbarca su DAZN (Di venerdì 26 marzo 2021) Diletta Leotta, volto e molto di più di DAZN, ha conquistato il cuore ed il portafoglio dei presidenti di Serie A. L’assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo triennio segna la conclusione dell’era Sky ed apre le porte alla piattaforma DAZN dove appunto imperversa la show girl più amata dai tifosi di calcio. DAZN si è aggiudicata la parte più sostanziosa dell’asta dei diritti per la Serie A dei prossimi tre anni: sette partite in esclusiva, tre in co-esclusiva con Sky oppure Mediaset che pure ha palesato il proprio interesse a questa tipologia di prodotto (leggi di più) La situazione è ancora in forte evoluzione. Sky potrebbe far ricorso contro l’assegnazione a DAZN. E dal canto suo DAZN potrebbe anche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021), volto e molto di più di, ha conquistato il cuore ed il portafoglio dei presidenti diA. L’assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo triennio segna la conclusione dell’era Sky ed apre le porte alla piattaformadove appunto imperversa la show girl più amata dai tifosi disi è aggiudicata la parte più sostanziosa dell’asta dei diritti per laA dei prossimi tre anni: sette partite in esclusiva, tre in co-esclusiva con Sky oppure Mediaset che pure ha palesato il proprio interesse a questa tipologia di prodotto (leggi di più) La situazione è ancora in forte evoluzione. Sky potrebbe far ricorso contro l’assegnazione a. E dal canto suopotrebbe anche ...

Advertising

DavidOnepv : @FrancescaCphoto >>>>>>>>>Diletta Leotta. - karl_grech : @FBiasin + Diletta Leotta ???? - Sabish68380367 : RT @TendenzaPerche: #DAZN: Perché per i prossimi tre anni a bordo campo delle partite di Serie A ci sarà ancora la bravissima Diletta Leott… - zioMarcu : Io non capisco perché tanta gente è scontenta per la #SerieA a #DAZN . Avremo più Diletta Leotta e meno Adani e Ber… - nuvolanza : Diletta che quando lasciò Sky tutti a dire ma percheeeeè..e adesso #DAZN ha tutto il calcio..e il calcio ora è dell… -