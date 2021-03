Dieselgate - Il gruppo Volkswagen chiederà un risarcimento danni a Winterkorn e Stadler

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nel processo di individuazione delle cause e delle responsabilità del, laha compiuto un passo importante: il consiglio di sorveglianza ha terminato l'indagine interna avviata nell'ottobre del 2015 e ha deciso di procedere con una richiesta dinei confronti dell'ex amministratore delegato del, Martin, e dell'ex numero uno dell'Audi, Rupert, per violazione dei doveri di diligenza stabiliti dal diritto societario. L'indagine. L'indagine, che ha riguardato tutti i manager in carica tra il 2009 e il 2015, ha portato alla raccolta di oltre 65 petabyte (1 petabyte è pari a 1 milione di gigabyte) di dati e di più di 480 milioni di documenti, con l'esecuzione di 1.550 interrogatori e colloqui informativi. Nel ...

