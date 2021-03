“Devi lasciare l’Isola dei famosi”. L’annuncio di Ilary Blasi, caos in studio: “Non è possibile!” (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilary Blasi ha annunciato Brando Giorgi eliminato dall’Isola dei famosi 2021 contro Francesca Lodo. L’attore era stato criticato dai suoi compagni d’avventura a causa di alcuni atteggiamenti che non sono stati particolarmente apprezzati e visti di buon occhio. Dinanzi alla richiesta della conduttrice di volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe prima di dire addio al reality, l’attore ha rifiutato perché altrimenti avrebbe detto qualcosa che non va bene. In studio, la moglie Daniela Battizocco ha espresso chiaramente le sue opinioni in merito alla decisione del pubblico di aver fatto fuori il marito. Secondo la donna, l’esito sarebbe stato influenzato dalle critiche che gli sono state rivolte in questi giorni. Brando Giorgi eliminato è rimasto a Parasite Island. Il naufrago ha riflettuto prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)ha annunciato Brando Giorgi eliminato daldei2021 contro Francesca Lodo. L’attore era stato criticato dai suoi compagni d’avventura a causa di alcuni atteggiamenti che non sono stati particolarmente apprezzati e visti di buon occhio. Dinanzi alla richiesta della conduttrice di volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe prima di dire addio al reality, l’attore ha rifiutato perché altrimenti avrebbe detto qualcosa che non va bene. In, la moglie Daniela Battizocco ha espresso chiaramente le sue opinioni in merito alla decisione del pubblico di aver fatto fuori il marito. Secondo la donna, l’esito sarebbe stato influenzato dalle critiche che gli sono state rivolte in questi giorni. Brando Giorgi eliminato è rimasto a Parasite Island. Il naufrago ha riflettuto prima ...

