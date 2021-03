Devastante tornado in Alabama | diverse vittime Foto e Video

Advertising

francang1950 : RT @RaiNews: Allerta tornado in tutto il sud degli Stati Uniti - ilnononano1 : RT @RaiNews: Allerta tornado in tutto il sud degli Stati Uniti - RaiNews : Allerta tornado in tutto il sud degli Stati Uniti - InMeteo : Maltempo Turchia: tornado e grandine devastante, persone ferite -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante tornado

Nelche sta devastando il Libano, Amnesty International denuncia gravi torture contro uomini, ... La denuncia di Amnesty indica date che rendono evidente che non è la recente ecrisi ...e grandinein Turchia, persone ferite - Une chicchi di grandine fino a 7 centimetri si sono abbattuti ieri nella regione dell'Anatolia centrale, in Turchia causando ingenti ...Almeno cinque persone sono morte in Alabama a causa devastante tornado che si sono abbattuti in varie località sradicando alberi, distruggendo case e centri commerciali, abbattendo le linee elettriche ...@WBRCnews. . This video was captured inside a probable tornado as it ripped through Pelham Thursday. Devastante tornado si abbatte sull'Alabama: 5 morti. Allerta tornado in tutto il sud degli Stati Un ...